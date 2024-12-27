Ціна за знищення незалежності. Зеленський висловився про санкції США проти Іванішвілі
Санкції США стали для засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі ціною за знищення незалежності Грузії. Євросоюзу також необхідно ввести такі обмеження проти олігарха.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram.
Глава держави подякував США за сильний крок підтримки грузинського народу - санкції проти Іванішвілі.
"Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.). Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнування демократії для одного народу і поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", - зазначив президент.
Він нагадав, що Україна вже запровадила повний комплект санкцій проти Іванішвілі та ключових осіб у його мафіозній групі. І ще однією рішучою дією стали обмеження від США.
"І ми закликаємо всіх європейських партнерів, усіх партнерів у світі, які цінують нормальне життя та свободу народів, застосувати саме такі санкції проти Іванішвілі, щоб він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу", - додав Зеленський.
Як наголосив глава держави, він вірить, що жодні мафіозі "не зможуть вкрасти мрію грузинського народу про вільне життя в сім'ї вільних народів, у європейській спільноті".
Санкції США проти Іванішвілі
Нагадаємо, США сьогодні, 27 грудня, запровадили проти грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі санкції, які передбачають блокування частини його активів.
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вже відреагував на такий крок Вашингтона. За його словами, обмеження нібито "є нагородою за захист інтересів країни".
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