В Грузии отреагировали на санкции США против основателя "Грузинской мечты"

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что санкции против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили - это якобы "награда за защиту интересов страны".

По мнению главы грузинского правительства, Иванишвили "фактически находился под санкциями три года” и он “в течение этого времени служил интересам страны".

"Ничего особенного не произошло, это награда за защиту интересов страны", - добавил Кобахидзе.

Он уточнил, что уже обсудил с Иванишвили американские санкции.

Отметим, грузинская оппозиция считает, что олигарх Иванишвили имеет значительное влияние на чиновников в стране.