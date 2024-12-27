В Грузии отреагировали на санкции США против основателя "Грузинской мечты"
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что санкции против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили - это якобы "награда за защиту интересов страны".
Как передает РБК-Украина, заявление Кобахидзе приводит "Эхо Кавказа".
По мнению главы грузинского правительства, Иванишвили "фактически находился под санкциями три года” и он “в течение этого времени служил интересам страны".
"Ничего особенного не произошло, это награда за защиту интересов страны", - добавил Кобахидзе.
Он уточнил, что уже обсудил с Иванишвили американские санкции.
Отметим, грузинская оппозиция считает, что олигарх Иванишвили имеет значительное влияние на чиновников в стране.
Санкции США
Напомним, сегодня, 27 декабря, Минфин США объявил о санкциях против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.
В рамках санкций США заблокируют все активы Иванишвили, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся в собственности или под контролем американских лиц.
Санкции связаны с тем, что действия грузинских властей открыто подрывают демократические институты в стране. В частности, недавно в Грузии прошли парламентские выборы, на которых был зафиксирован ряд нарушений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.