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В Грузии отреагировали на санкции США против основателя "Грузинской мечты"

Тбилиси, Пятница 27 декабря 2024 20:10
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В Грузии отреагировали на санкции США против основателя "Грузинской мечты" Фото: Бидзина Иванишвили (flickr by saeima)
Автор: Иван Носальский

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что санкции против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили - это якобы "награда за защиту интересов страны".

Как передает РБК-Украина, заявление Кобахидзе приводит "Эхо Кавказа".

По мнению главы грузинского правительства, Иванишвили "фактически находился под санкциями три года” и он “в течение этого времени служил интересам страны".

"Ничего особенного не произошло, это награда за защиту интересов страны", - добавил Кобахидзе.

Он уточнил, что уже обсудил с Иванишвили американские санкции.

Отметим, грузинская оппозиция считает, что олигарх Иванишвили имеет значительное влияние на чиновников в стране.

Санкции США

Напомним, сегодня, 27 декабря, Минфин США объявил о санкциях против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.

В рамках санкций США заблокируют все активы Иванишвили, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся в собственности или под контролем американских лиц.

Санкции связаны с тем, что действия грузинских властей открыто подрывают демократические институты в стране. В частности, недавно в Грузии прошли парламентские выборы, на которых был зафиксирован ряд нарушений.

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