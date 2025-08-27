ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Цена украинского электричества ниже, чем в большинстве стран ЕС, - данные ENTSOE

Среда 27 августа 2025 12:46
UA EN RU
Цена украинского электричества ниже, чем в большинстве стран ЕС, - данные ENTSOE Фото: Цена на электричество в Украине ниже, чем в большинстве стран ЕС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

На спотовому ринку електроенергії Україна опинилася у другій половині європейського рейтингу за рівнем цін.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию Оператора рынка.

По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в Италии - 5 451,92 грн/МВт-час, тогда как самое дешевое в Норвегии - всего 2 794,23 грн/МВт-час.

В пятерку стран с высокими ценами вошли также Литва и Латвия (по 5 294,05 грн/МВт-ч), Эстония (5 294,05 грн/МВт-ч) и Польша (5 177,84 грн/МВт-ч).

Украина занимает 16 место, со средней ценой 4 784,61 грн/МВт-час.

Таким образом, стоимость украинской электроэнергии ниже, чем в большинстве стран Европейского Союза, включая Германию (5 071,20 грн/МВт-ч), Чехию (5 071,78 грн/МВт-ч), Австрию (4 971,36 грн/МВт-ч) или Венгрию-8/6.

Эти данные свидетельствуют, что внутренний рынок Украины демонстрирует относительную ценовую стабильность по сравнению со многими европейскими рынками.

Напомним, что сейчас в Украине действуют обновленные прайс-кепы, введенные НКРЭКУ. Это решение позволило сохранить конкурентный уровень цен и обеспечить возможность импорта электроэнергии из ЕС в случае необходимости.

Повышение прайс-кепов

В августе 2025 Нацкомиссия повысила на 60% прайс-кепы для вечернего пика потребления (с 17:00 до 23:00). Речь идет о граничных ценах, по которым трейдеры могут покупать электроэнергию на европейском рынке.

Ранее эксперт рассказал, что повышение прайс-кепов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключения и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы