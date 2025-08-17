ua en ru
Изменение прайс-кепов положительно повлияло на стабильность энергосистемы, - Омельченко

Воскресенье 17 августа 2025 19:39
UA EN RU
Изменение прайс-кепов положительно повлияло на стабильность энергосистемы, - Омельченко Фото: изменение прайс-кепов положительно повлияло на стабильность энергосистемы (Виталий НОсач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение предельных цен на электроэнергию, которое недавно приняла НКРЭКУ, дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Повышение прайс-кэпов, которое произошло недавно НКРЭКУ, оно сыграло свою положительную роль. Поскольку мы при дефиците мощностей не видим сегодня ограничений или введения графиков отключений. То есть, практически, это повышение прайс-кэпов помогло нам импортировать электрическую энергию в те времена, в те часы, в вечерние пики, когда у нас есть наибольший дефицит", - подчеркнул Омельченко.

Он подчеркнул, что повышение предельных цен не означает автоматического роста стоимости ресурса: "Повышение прайс-кепов, оно же не означает повышение цены. Это не одно и то же самое. Например, если это было бы так, то средняя базовая цена в январе-июле 2025 года была бы 6700 грн/МВт-ч, а реально она была около 5000 грн/МВт-ч".

Эксперт также раскритиковал манипуляции относительно якобы "самых высоких цен на электроэнергию в Украине". По его словам, по сравнению со странами ЕС, с учетом конечной цены, украинские тарифы являются среднеевропейскими.

"В Украине на сегодня, по данным Евростат, в среднем цена составляет 164 евро/МВт-ч. Это фактически средняя европейская цена. В то же время, как в Германии - 257, в Румынии - 195, в Польше - 194, в Испании - 186, в Бельгии - 158, во Франции - 154", - добавил эксперт.

"Надо объективно смотреть не только на РДН... В первую очередь надо брать конечную цену, потому что промышленность закупает электроэнергию именно по ней", - подчеркнул он, подчеркнув важность сохранения интеграции украинского рынка с европейским.

Ранее Максим Немчинов, вице-президент Energy Club заявил, что поднятие предельных цен на электроэнергию является правильным и взвешенным шагом для стабилизации рынка и подготовки к отопительному сезону.

