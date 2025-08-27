ua en ru
Ціна української електрики нижча, ніж у більшості країн ЄС, - дані ENTSOE

Середа 27 серпня 2025 12:46
Ціна української електрики нижча, ніж у більшості країн ЄС, - дані ENTSOE Фото: Ціна на електрику в Україні нижча, ніж у більшості країн ЄС (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

На спотовому ринку електроенергії Україна опинилася у другій половині європейського рейтингу за рівнем цін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію Оператора ринку.

За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз в Італії - 5 451,92 грн/МВт-год, тоді як найдешевша у Норвегії - лише 2 794,23 грн/МВт-год.

До п’ятірки країн з найвищими цінами увійшли також Литва та Латвія (по 5 294,05 грн/МВт-год), Естонія (5 294,05 грн/МВт-год) і Польща (5 177,84 грн/МВт-год).

Україна ж займає 16 місце, із середньою ціною 4 784,61 грн/МВт-год.

Таким чином, вартість української електроенергії є нижчою, ніж у більшості країн Європейського Союзу, включно з Німеччиною (5 071,20 грн/МВт-год), Чехією (5 071,78 грн/МВт-год), Австрією (4 971,36 грн/МВт-год) чи Угорщиною (4 846,00 грн/МВт-год).

Ці дані свідчать, що внутрішній ринок України наразі демонструє відносну цінову стабільність у порівнянні з багатьма європейськими ринками.

Нагадаємо, що зараз в Україні діють оновлені прайс-кепи, запроваджені НКРЕКП. Це рішення дозволило зберегти конкурентний рівень цін та забезпечити можливість імпорту електроенергії з ЄС у разі потреби.

Підвищення прайс-кепів

У серпні 2025 Нацкомісія підвищила на 60% прайс-кепи для вечірнього піку споживання (з 17:00 до 23:00). Йдеться про граничні ціни, за якими трейдери можуть купувати електроенергію на європейському ринку.

Раніше експерт розповів, що підвищення прайс-кепів дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.

