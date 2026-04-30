В Украине резко подорожал лук: сколько стоит в конце апреля

Цены на лук в Украине подскочили впервые за последние несколько дней. Эксперты связывают это с сезонным уменьшением запасов этого овоща.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit .

Главное: Первое подорожание: Отпускные цены на лук выросли впервые с февраля 2026 года.

Резкий скачок: Стоимость выросла на 40% за несколько дней и составляет 4-9 гривен за килограмм.

Причины: Овощ дорожает из-за истощения складов у фермеров и высокой активности оптовых покупателей.

Годовая разница: Несмотря на текущий рост, лук сейчас на 68% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Прогноз: Эксперты ожидают дальнейшего роста цен до появления на прилавках урожая нового сезона.

Стремительный взлет цен

По данным аналитиков проекта, украинские производители смогли повысить отпускные цены на репчатый лук впервые с начала февраля текущего года. В то же время существенного роста стоимости на эту продукцию в стране не наблюдалось еще со середины мая 2025 года.

Сейчас украинские фермеры отгружают репчатый лук по цене не ниже 4-9 гривен за килограмм. В среднем это примерно на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Почему стоимость пошла вверх

Ключевые игроки рынка выделяют несколько причин текущего подорожания:

истощение запасов - в местных хозяйствах сезонно заканчиваются объемы продукции, большинство фермеров уже полностью распродали имеющийся товар;

активность оптовиков - оптовые компании начали активнее закупать овощ, что подогревает спрос;

дефицит качества - на рынке наблюдается ограниченное предложение именно качественного лука, за который покупатели готовы платить больше.

Что будет дальше

Несмотря на скачок цен, репчатый лук в Украине все еще остается значительно дешевле, чем в прошлом году - разница составляет около 68%.

Участники рынка прогнозируют, что положительная ценовая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Те операторы, которые еще имеют запасы качественного овоща, не спешат с продажами, рассчитывая на еще более выгодные ценники. Ситуация может стабилизироваться только после массового поступления на рынок лука нового урожая.