В Украине подешевела молодая капуста: сколько стоит

В Украине стремительно снижаются цены на белокочанную капусту нового урожая. Причиной стало сезонное увеличение предложения. В то же время прошлогодняя капуста дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit .

Главное:

Как изменились цены

По состоянию на сейчас капуста урожая 2026 года продается по 34-40 гривен за килограмм. Это в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам экспертов, фермеры вынуждены снижать цены из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство хозяйств уже начали массовую уборку ранней капусты.

Ситуацию также осложняет невысокий спрос. Оптовые компании и торговые сети закупают овощ небольшими партиями из-за короткого срока его хранения и реализации.

Что происходит с прошлогодней капустой

В то же время прошлогодняя капуста, наоборот, дорожает. Фермеры, которые еще имеют запасы качественной продукции, постепенно повышают отпускные цены.

Сейчас капуста урожая 2025 года продается оптом по 10-17 гривен за килограмм. Для сравнения, неделей ранее цены были на уровне 8-15 гривен за килограмм.

Участники рынка объясняют подорожание стабильным спросом на качественную прошлогоднюю продукцию.

Почему молодая капуста все еще дороже, чем в прошлом году

Несмотря на нынешнее снижение цен, капуста нового урожая в Украине все равно стоит примерно на 14% дороже, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты связывают это с холодной и затяжной весной, которая повлияла на темпы созревания овощей и начало сезона.