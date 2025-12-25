Вполне возможный вариант: нунций Ватикана не исключил визита Льва XIV в Украину

Еще в 2022 году, во время обороны Мариуполя, рассматривался приезд тогдашнего Папы Римского Франциска в Украину. Визит действующего понтифика, Льва XIV, также вполне возможен, но нужно провести работу по этому вопросу.

Кульбокас отметил, что визит понтифика в Украину рассматривался еще весной 2022 года, во время обороны Мариуполя. Тогдашний Папа Римский Франциск за несколько дней до того, как защитники города сдались в плен, рассматривал идею приехать в Украину.

"Была такая идея, о возможности эвакуировать их в какую-то другую страну. И когда я передал Папе Франциску информацию о такой идее, он ответил: если эта идея реалистична, я приеду в Мариуполь при необходимости. Когда он видел, что он может помочь, очень конкретно, он бы приехал", - отметил архиепископ.

Кульбокас добавил, что его личные надежды - визит Папы Римского в Украину состоится. Это совместная работа, как непосредственно нунция, так и католических епископов - найти конкретные проекты, планы и инициативы, чтобы понтифик знал, что его приезд не только важен символически, но и духовно, не только для Украины, но и для мира.

"Я лично считаю, что на этом направлении надо только работать, чтобы это стало четко. Но если до сих пор мы не получили визита Папы, это означает, что еще мы не закончили такой работы", - резюмировал он.