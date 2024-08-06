5 удивительных фактов о летучих мышах

Летучие мыши - это одни из самых загадочных и необычных животных ночного мира. От невероятной скорости до уникального слуха эти животные обладают удивительными особенностями.

Летучие мыши обнаруживают растения эхолокацией

Многие летучие мыши выживают, питаясь фруктами, но они все равно выходят на охоту только ночью. Как же они находят еду во тьме? Ученые полагали, что они ориентируются с помощью носов, поскольку считали, что трудно различать формы среди листьев с помощью эхолокации.

Глософагиновые летучие мыши могут найти свои любимые растения, используя только звук. Ученые не понимают, как они это делают, потому что эхо от растений - это очень сложные сигналы, объединяющие отражение от множества листьев. Однако глоссофагиновые летучие мыши справляются с этим без проблем.

Некоторые растения имеют листья в форме спутниковых тарелок, специально предназначенные для привлечения летучих мышей. Это доказывает, что нам еще многое предстоит узнать о возможностях звука.

Высокие частоты

Звуки, издаваемые летучими мышами, могут достигать очень высоких частот. Человеческое ухо слышит звуки в диапазоне от 20 герц до 20 килогерцев, что считается довольно хорошим результатом. Для сравнения, лучшая певица-сопрано может добраться до ноты около 1,76 килогерца. Большинство летучих мышей способны издавать звуки в диапазоне от 12 до 160 килогерцев, что делает их похожими на дельфинов.

Однако чистокрылая шерстистая летучая мышь производит самые высокие звуки среди всех известных животных. Ее частотный диапазон начинается с 235 килогерцев и достигает 250 килогерцев. Это в 120 раз выше, чем самый высокий звук, который может издать самая лучшая певица в мире.

Ученые считают, что эти высокие частоты помогают летучим мышам сфокусировать свои ультразвуковые сигналы и делают их очень точными. Это особенно полезно в густых джунглях, где такая способность позволяет эффективно находить насекомых среди листьев и растительности.

Супер уши

Обычно на уши летучих мышей не обращают много внимания, но их способность изменять форму заслуживает внимания. Инженеры из Virginia Tech исследовали, что летучие мыши могут изменять форму своих ушей за одну десятую секунды (100 миллисекунд). Это быстрее, чем людям нужно для моргания.

Уши летучих мышей работают как суперантенны. Они могут не только быстро менять форму, но и обрабатывать эхо-сигналы с интервалом всего 2 микросекунды, различая объекты, находящиеся всего 0,3 миллиметра друг от друга. Для сравнения, 0,3 миллиметра - это ширина человеческого волоса.

Неудивительно, что военно-морские силы исследуют летучих мышей, ведь их природное биологическое эхолокационное оборудование значительно превышает любые человеческие технологии.

Как летучие мыши находят своих друзей

Как и у людей, у летучих мышей есть друзья, с которыми им нравится проводить время. Когда сотни летучих мышей в колонии готовятся ко сну, они всегда собираются в одной и той же социальной группе. Как же им удается находить друг друга в таком большом количестве?

Летучие мыши используют свои уникальные крики для распознавания друг друга. Каждая летучая мышь имеет особый звук, который помогает другим распознать его среди других. Этот уникальный крик можно сравнить с именем, и он часто используется как приветствие. Когда друзья встречаются, они также нюхают подмышки друг друга, что помогает им идентифицироваться.

Кроме того, когда летучие мыши охотятся на еду, они используют специальные звуки, чтобы показать, какая добыча им принадлежит. Эти звуки также уникальны для каждой летучей мыши. Поэтому, когда один из них издает звук, означающий "Это мое!", другие летучие мыши знают, кто это сказал.

Самый быстрый рот в мире

Есть обычные мышцы, а есть суперспособные мышцы. У гремучих змей мышцы хвоста работают на невероятных скоростях, а у рыб-лягушек мышцы плавательного пузыря являются самыми быстрыми среди позвоночных.

Однако, если говорить о млекопитающих, то самые быстрые мышцы находятся в гортани летучих мышей. Они могут сокращаться до 200 раз в секунду - это в 100 раз быстрее, чем мы моргаем. Каждое сокращение сопровождается звуком.

Ученых интересовало, какой максимальный темп сонара могут выдержать летучие мыши. Поскольку эхо возвращается к мыши всего за одну миллисекунду, их звуки начинают перекрываться при 400 эхо в секунду. Исследования показывают, что летучие мыши могут слышать до 400 эхо в секунду, и единственный ограничитель их скорости - это гортань.

Возможно, есть летучие мыши, которые могли бы установить новый рекорд. Никакое другое млекопитающее не имеет движущихся мышц с такой скоростью. Это возможно благодаря тому, что мышечные клетки летучих мышей содержат больше митохондрий и белков, переносящих кальций, что обеспечивает больше энергии и позволяет мышцам сокращаться чаще. Их мышцы буквально переполнены энергией.