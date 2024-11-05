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Прогрызали путь в квартиру. Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей

Вторник 05 ноября 2024 11:54
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Прогрызали путь в квартиру. Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей Львовские зоозащитники спасли колонию летучих мышей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей, которые засели под отливом окна дома, прогрызли монтажную пену и почти добрались до квартиры людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора львовского приюта "Домівки врятованих тварин" Ореста Залипского в Facebook.

Что известно о спасении летучих мышей

В воскресенье, 3 ноября, глава львовского приюта "Домівки врятованих тварин" Орест Залипский сообщил о "спасательной миссии 48 летучих мышей" вида "Рыжая вечерница" (из семьи Лиликовых).

Он рассказал: в приют обратились люди и сообщили, что летучие мыши "еще немного" и доберутся до их квартиры в многоэтажке.

"Мы сразу поехали к людям. Там нас встретила целая колония летучих мышей", - уточнил специалист.

Прогрызали путь в квартиру. Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей

Летучие мыши под окном квартиры (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Он объяснил, что животные:

  • засели под отливом в окне
  • прогрызли всю монтажную пену
  • почти пробрались в квартиру

"Поэтому все летучие мыши были отловлены и доставлены в "Домівку". И будут возвращены в природу", - написал Залипский.

Прогрызали путь в квартиру. Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышейСпасение летучих мышей (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Вечером понедельника, 4 ноября, Залипский рассказал, что зоозащитники вернули в природу 46 летучих мышей (пока разрешает температурный режим).

"Напомним, что нашей командой были спасены летучие мыши, которые поселились в отливе и пробирались уже в квартиру. Поэтому все были осмотрены, взвешены, одеты кольца для идентификации и возвращены в природу", - добавил он.

Прогрызали путь в квартиру. Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей

Прогрызали путь в квартиру. Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей

Осмотр летучих мышей экспертами (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Уточняется, что двое летучих мышей из этой колонии остались в приюте, поскольку имеют ушибы предплечья. Прогрызали путь в квартиру. Львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей

46 из 48 спасенных летучих мышей вернули в природу (скриншот: facebook.com/Орест Залипський)

Залипский опубликовал также видео, на которых можно увидеть, как спасатели достают летучих мышей из-под окна, проводят осмотр и позже отпускают на свободу.

Напомним, ранее мы рассказывали о ряде удивительных фактов про летучих мышей.

Читайте также, как в Сумской области двух людей покусали летучие мыши и чем это опасно

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