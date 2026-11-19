В высокогорье Карпат сегодня, 19 ноября, зафиксирована штормовая погода - порывы западного ветра достигают 28 м/с, наблюдается густой туман, температура воздуха снизилась до -3 градусов, а из-за высокой влажности происходит оледенение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Горных спасателей Прикарпатья в Facebook .

Ситуация в горах

Штормовой ветер: По состоянию на 08:00 утра 19 ноября скорость западного ветра на горе Поп Иван составляет 28 м/с.

Температура и видимость: На вершине облачно с туманом, столбики термометров опустились до -3 °C.

Обледенение: Из-за сочетания минусовой температуры и высокой влажности в высокогорье фиксируют активное обледенение.

Фото: погода в Карпатах 19 ноября (инфографика РБК-Украина)

По данным спасателей, на 08:00 19 ноября погодные условия на горе Поп Иван Черногорский существенно усложнились. На вершине объявили штормовое предупреждение.

В сообщении отмечается, что на горе облачно и туманно, дует сильный западный ветер скоростью 28 метров в секунду. Температура воздуха составляет 3 градуса мороза.

Кроме того, из-за высокой влажности воздуха на высокогорье происходит обледенение.