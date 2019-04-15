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ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборах

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 17:09
ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборах
Фото: засідання ЦВК (РБК-Україна)

Всього зареєстровано 2,7 тис. спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні, 15 квітня, завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК. 

Всього зареєстровано 2,7 тис. офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій та 21 іноземної держави. 

Зокрема, сьогодні комісія зареєструвала 345 офіційних спостерігачів на чергових виборах. Найбільше спостерігачів -185 - було зареєстровано від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше повідомлялося, що до другого туру виборів Центральна виборча комісія (ЦВК) передала бюлетені на закордонні дільниці. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.

РБК-Україна писало, що перед другим туром виборів в ряді областей не вистачає членів виборчих комісій. Сьогодні, 15 квітня, останній день формування дільничних виборчих комісій. У той же час окружні комісії зіткнулися з браком кандидатів до складу дільничних, що не дає можливості укомплектувати склади в 33 округах.

Нагадаємо, оперативний штаб та всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ (МВС) перед другим туром виборів переходять на посилений варіант роботи з 16 квітня

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