Підрозділи МВС переходять на посилений варіант роботи перед другим туром

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посилений варіант роботи почнеться з 16 квітня

Оперативний штаб та всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ (МВС) перед другим туром виборів 2019 переходять на посилений варіант роботи з 16 квітня. Про це повідомляється у Facebook МВС.

Зазначається, що на посилений режим роботи переходять усі структурні підрозділи та координаційні штаби у кожному регіоні.

"У нас достатньо сил для того, щоб забезпечити громадський порядок і в день голосування, і до дня голосування", - сказав радник міністра внутрішніх справ Володимир Філенко.

Також наголошується, що поліція візьме під цілодобову охорону дільничні виборчі комісії. Перевезення бюлетенів на дільничні виборчі комісії розпочнуться за декілька днів, і вже у четвер-п’ятницю вони мають бути доставлені. Поліція та інші служби візьмуть під цілодобову охорону дільничні виборчі комісії.

Повідомляється, що буде працювати не менше сил і засобів, як було під час першого туру виборів.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція посилила охорону кандидата Володимира Зеленського перед другим туром виборів президента України.

РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців. Пізніше стало відомо, що поліція викликала на допит народного депутата Сергія Березнека через виявлення факту підкупу виборців.