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Підрозділи МВС переходять на посилений варіант роботи перед другим туром

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 15:19
Підрозділи МВС переходять на посилений варіант роботи перед другим туром
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посилений варіант роботи почнеться з 16 квітня

Оперативний штаб та всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ (МВС) перед другим туром виборів 2019 переходять на посилений варіант роботи з 16 квітня. Про це повідомляється у Facebook МВС. 

Зазначається, що на посилений режим роботи переходять усі структурні підрозділи та координаційні штаби у кожному регіоні.

"У нас достатньо сил для того, щоб забезпечити громадський порядок і в день голосування, і до дня голосування", - сказав радник міністра внутрішніх справ Володимир Філенко.

Також наголошується, що поліція візьме під цілодобову охорону дільничні виборчі комісії. Перевезення бюлетенів на дільничні виборчі комісії розпочнуться за декілька днів, і вже у четвер-п’ятницю вони мають бути доставлені. Поліція та інші служби візьмуть під цілодобову охорону дільничні виборчі комісії.

Повідомляється, що буде працювати не менше сил і засобів, як було під час першого туру виборів. 

Підрозділи МВС переходять на посилений варіант роботи перед другим туром

Раніше повідомлялося, що Національна поліція посилила охорону кандидата Володимира Зеленського перед другим туром виборів президента України. 

РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців. Пізніше стало відомо, що поліція викликала на допит народного депутата Сергія Березнека через виявлення факту підкупу виборців.

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