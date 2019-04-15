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ЦИК завершил регистрацию международных наблюдателей на выборах

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 17:09
ЦИК завершил регистрацию международных наблюдателей на выборах
Фото: заседание ЦИК (РБК-Украина)

Всего зарегистрировано 2,7 тыс. наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 15 апреля, завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Всего зарегистрировано 2,7 тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства.

В частности, сегодня комиссия зарегистрировала 345 официальных наблюдателей на очередных выборах. Больше всего наблюдателей - 185 - было зарегистрировано от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее сообщалось, что ко второму туру выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала бюллетени на зарубежные участки. Всего на 101 зарубежный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.

РБК-Украина писало, что перед вторым туром выборов в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий. Сегодня, 15 апреля, последний день формирования участковых избирательных комиссий. В то же время окружные комиссии столкнулись с нехваткой кандидатов в состав участковых не дает возможности укомплектовать склады в 33 округах.

Напомним, оперативный штаб и все подразделения Министерства внутренних дел (МВД) перед вторым туром выборов переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля.

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