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ЦВК до другого туру передала бюлетені на закордонні дільниці

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 10:54
ЦВК до другого туру передала бюлетені на закордонні дільниці
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На вибори 2019 передали понад 430 тис. бюлетенів на закордонні дільниці

До другого туру виборів 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) передала бюлетені на закордонні дільниці. Про це йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

Повідомляється, що ЦВК на засіданні 15 квітня передала виборчим комісіям закордонних дільниць бюлетені для виборів президента у другому турі. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.

ЦВК до другого туру передала бюлетені на закордонні дільниці

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисячі кандидатів у члени дільничних виборчих комісій для проведення виборів 2019. Найменшу кількість кандидатів у члени ДВК подав чинний президент Петро Порошенко.

Зазначимо, станом на 13 квітня, на другий тур виборів зареєструвалося 2360 офіційних спостерігачів з інших країн та міжнародних організацій. Серед них спостерігачі від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами, Світового конгресу українців, Міжнародної неурядової організації Canadem, Парламентської асамблеї ОБСЄ і так далі.

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