ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Новини » Політика     07.03.2020 - 12:08
ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах до Ради в 179 окрузі
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

За виборами спостерігатимуть представники Elections & Democracy

Під час засідання 6 березня Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 6 міжнародних спостерігачів на довиборах до Верховної ради у 179 мажоритарному окрузі (Харківська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Так, Центрвиборчком розглянув відповідне звернення від Міжнародної асоціації зі спостереження за виборами Elections & Democracy та ухвалив рішення зареєструвати 6 представників організації спостерігачами на виборах.

Також вчора ЦВК зареєструвала довірену особу кандидата у нардепи Світличної та трьох довірених осіб кандидата Скоморощенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати на довиборах у Верховну раду в 179 окрузі (Харківська область) Михайла Соколова. Рішення було ухвалено на засіданні 27 лютого у зв'язку з заявою кандидата про відмову від балотування.

Як писало РБК-Україна, 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати в 179 окрузі. В останній день був зареєстрований 21 кандидат. Всього кандидатами було зареєстровано 40 громадян.

ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі ЦВК зареєструвала ще шістьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
Новини України Центральна виборча комісіяДовибори в Раду
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся