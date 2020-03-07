ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

За виборами спостерігатимуть представники Elections & Democracy

Під час засідання 6 березня Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 6 міжнародних спостерігачів на довиборах до Верховної ради у 179 мажоритарному окрузі (Харківська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Так, Центрвиборчком розглянув відповідне звернення від Міжнародної асоціації зі спостереження за виборами Elections & Democracy та ухвалив рішення зареєструвати 6 представників організації спостерігачами на виборах.

Також вчора ЦВК зареєструвала довірену особу кандидата у нардепи Світличної та трьох довірених осіб кандидата Скоморощенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати на довиборах у Верховну раду в 179 окрузі (Харківська область) Михайла Соколова. Рішення було ухвалено на засіданні 27 лютого у зв'язку з заявою кандидата про відмову від балотування.

Як писало РБК-Україна, 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати в 179 окрузі. В останній день був зареєстрований 21 кандидат. Всього кандидатами було зареєстровано 40 громадян.