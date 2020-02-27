ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК скасувала реєстрацію одного з кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Новини » Політика     27.02.2020 - 15:16
ЦВК скасувала реєстрацію одного з кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія скасувала реєстрацію Михайла Соколова у зв'язку з заявою кандидата від балотування

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати на довиборах у Верховну раду в 179 окрузі (Харківська область) Михайла Соколова. Про це повідомили в прес-службі ЦВК в Facebook.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 27 лютого у зв'язку з заявою кандидата про відмову від балотування.

"Комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати України Соколова М. Ю., який балотується в ОВО № 179 в порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року", - повідомили в ЦВК.

Також були внесені зміни в постанову від 19 лютого про затвердження бюлетеня, виключивши з нього Соколова.

Нагадаємо, 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати в 179 окрузі. В останній день було зареєстровано 21 кандидат. Всього в якості кандидатів були зареєстровані 40 осіб.

Також РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня на проміжних виборах народного депутата у 179-му окрузі. Виборчий бюлетень буде мати кілька рівнів захисту.

Зіткнення на ринку в Харкові завершилися масовими затриманнями ДБР повідомило про підозру заступнику голови податкової служби Харківської області
Новини України ХарківЦентральна виборча комісіяХарківкандидатыДовибори в Раду
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся