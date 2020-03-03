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Кандидат від "Слуги народу" відмовилася від участі в довиборах Раду по 179 округу

Новини » Політика     03.03.2020 - 16:18
Кандидат від "Слуги народу" відмовилася від участі в довиборах Раду по 179 округу
Фото: Вікторія Алєксєйчук (прес-служба партії "Слуга народу")

Зазначається, що балотуватися буде колишня глава Харківської області  Юлія Світлична

Кандидат від партії "Слуга народу" Вікторія Алєксєйчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179 окрузі Харківської області. Таке рішення підтримала Вища рада партії, йдеться у повідомленні прес-служби партії на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що рішення про висунення кандидатки від "Слуги народу" на окрузі в Харкові було ухвалене ще в перші дні лютого.

"Тоді, коли не було ясності, хто ж іще вирішить балотуватися. Поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину. Було би нечесно і нерозумно ігнорувати це", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі партії зазначають, що "Світлична справді є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами".

"Це вимірюється реальною підтримкою людей у Харківській області. Було би стратегічною помилкою для "Слуги народу" зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної ради або якось перешкоджати", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що команда Володимира Зеленського готується до перезавантаження влади по всій країні. Протягом місяця "Слуга народу" планує запустити штаби в кожній з областей для підготовки до місцевих виборів.

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