ЦВК зареєструвала ще 44 офіційних міжнародних спостерігачів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього зареєстровано 742 міжнародні спостерігачі

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 15 березня зареєструвала ще 44 офіційних міжнародних спостерігачів на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 9 спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 2 - від Португальської Республіки, 33 - від Українського Конґресового Комітету Америки.

Окрім того, розглянувши відповідне звернення, ЦВК скасувала реєстрацію офіційного спостерігача від Українського Конґресового Комітету Америки на чергових виборах президента України.

Таким чином, станом на 15 березня 2019 року Комісія зареєструвала 742 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 8 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

РБК-Україна писало, що станом на 5 березня, Центральна виборча комісія (ЦВК), зареєструвала 418 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило 24 росіян до складу місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах в Україні.