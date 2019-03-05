ЦВК зареєструвала 418 офіційних міжнародних спостерігачів

Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Сьогодні ЦВК зареєструвала 19 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК), станом на 5 березня 2019 року, зареєструвала 418 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, під час сьогоднішнього засідання, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 19 офіційних спостерігачів на виборах президента: 1 - від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 15 - від Світового Конгресу Українців, 3 - від міжнародної неурядової організації "CANADEM".

Таким чином, станом на 5 березня 2019 року Комісія зареєструвала 418 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 4 березня внесла зміни до Кошторису видатків ЦВК та збільшила видатки на вибори-2019 на 6,7 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що перед президентськими виборами, станом на 2 березня, змінили місце голосування більше 45 тисяч українців. Найбільше з них зареєструвалося у Києві, де мають намір голосувати майже 3,2 тисячі українців із Донецької області, 1,5 тис. - з Луганської області, 97 - з Севастополя і 361 - з окупованого Криму.