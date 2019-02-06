ЦВК зареєструвала 91 спостерігача від міжнародних організацій

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія сьогодні зареєструвала 62 офіційних спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 6 лютого зареєструвала 91 міжнародного спостерігача. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Комісія сьогодні зареєструвала 62 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України: 49 - від міжнародної неурядової організації "Canadem", 13 - від Громадської спілки "Міжнародне співтовариство з прав людини".

Таким чином, на 6 лютого 2019 року ЦВК зареєструвала 91 офіційного спостерігача від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, спікер місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер заявив, що список спостерігачів місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на даний момент знаходиться на затвердженні в Міністерстві закордонних справ України. Райнер зазначив, що серед запропонованих кандидатів - двоє росіян.

При цьому Комітет з питань зовнішньої політики рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №9524, яким пропонується заборонити громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019 в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко заявив, що Прикордонній службі України буде дано наказ не пропустити російських спостерігачів на вибори в Україні.