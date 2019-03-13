ЦВК зареєструвала 683 офіційних міжнародних спостерігачів

Ілюстративне фото (УНІАН)

13 березня було зареєстровано ще 48 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019, станом на 13 березня 2019 року, зареєструвала 683 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, розглянувши відповідні звернення 13 березня, Комісія зареєструвала 48 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 1 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), 42 - від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 1 - від Французької Республіки, 4 - від Королівства Іспанія.

Зазначимо, станом на 5 березня 2019 року, було зареєстровано 418 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій

РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія (ЦВК) України сформувала 101 дільничну комісію у закордонному виборчому окрузі на выборах-2019.

Раніше координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що аномально велика кількість організацій, які направлять спостерігачів на вибори загрожує хаосом.