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Айвазовська: велика кількість спостерігачів на виборах загрожує хаосом

Новини » Вибори 2019    11.03.2019 - 11:59
Айвазовська: велика кількість спостерігачів на виборах загрожує хаосом
Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)

Спостерігачі на виборах 2019 можуть блокувати роботу комісій

Аномально велика кількість організацій, які направлять спостерігачів на вибори 2019, загрожує хаосом. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Відзначимо, в Україні напередодні президентських виборів спостерігачами зареєструвалися 139 неурядових організацій (порівняно з 10 на виборах 2014). За словами Айвазовської, більшість з них не має жодного досвіду щодо спостереження на виборах, мають зв'язки з політичними партіями і безпосередньо з кандидатами.

"Кожна організація з 139 може делегувати двох осіб на виборчу дільницю або окружком - це величезна кількість людей, які можуть зірвати і підрахунок голосів і встановлення результатів. Роботу комісії можна заблокувати через подачу маси скарг, а комісія в першу чергу повинна розглянути їх, а не почати роботу з бюлетенями. Це може бути керований хаос", - зазначила Айвазовська.

Вона також підкреслила, що ряд організацій буде працювати і на дипломатичному фронті. Зокрема, будуть збирати інформацію та аргументи для знецінення українського політичного процесу з боку Кремля на вересневій конференції з людського виміру ОБСЄ у Варшаві.

Зазначимо, за офіційними даними, ЦВК зареєструвала 418 міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, раніше генсек ОБСЄ Томас Гремінгер висловив жаль і занепокоєння з приводу заборони громадянам РФ бути спостерігачами на виборах 2019.

 

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