ЦВК сформувала всі дільничні комісії у закордонному виборчому окрузі

Фото: засідання ЦВК (УНІАН)

ЦВК сформувала 101 дільничну комісію у закордонному виборчому окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сформувала 101 дільничної комісії у закордонному виборчому окрузі на выборах-2019. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента налічується 101 виборчу дільницю, які розташовані в посольствах та консульствах України за кордоном. Найбільше їх у Німеччині - 5, за 4 - у США, Польщі, Італії, 3 ділянки - в Канаді, Іспанії та Туреччини.

Крім того, ЦВК зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019: 29 - від Світового Конгресу українців, 186 - від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ЕNЕМО), 1 - від ФРН, 1 - від Міжнародного Республіканського Інституту.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року. Загалом на території України, з урахуванням закордонного виборчого округу, буде створено 200 територіальних виборчих округів і 29 тисяч 848 виборчих дільниць.

12 лютого ЦВК затвердив кошторис витрат на підготовку і проведення чергових виборів президента України для потреб дільничних виборчих комісій за кордоном.

Під час засідання Центральної виборчої комісії 11 лютого було затверджено розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року. Як зазначається, всього було розподілено коштів на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень.