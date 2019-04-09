ЦВК виключає можливість офіційних дебатів на "Олімпійському"

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Для дебатів Зеленського та Порошенка на НСК не змінюватимуть постанову

Центральна виборча комісія (ЦВК) не бачить підстав, щоб змінити постанову для проведення дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський". Про це на брифінгу заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні жоден із штабів не звертався до ЦВК щодо дебатів. Тому Центрвиборчком не бачить підстав для зміни своєї постанови, яка відповідає міжнародним стандартам проведення теледебатів.

"Дебати, які безпосередньо встановлені в ст. 62 (закону про вибори президента, - ред.), відповідають міжнародній практиці. Згідно з постановою №472 від 5 травня 2014 є чотири базові принципи, які повинні бути дотримані при проведенні дебатів... Дебати мають відбутися в тому порядку, в якому вони встановлені законом і постановою ЦВК. Це наша позиція і ми все зробимо для того, щоб все було підготовлено", - додала Сліпачук.

Нагадаємо, раніше голова Національної громадської телерадіокомпанії Зураб Аласанія запропонував провести ток-шоу в ефірі UA:Перший після дебатів Зеленського і Порошенка.

Зазначимо, у штабі Порошенка вже допускають проміжний раунд дебатів, який може пройти серед тижня.