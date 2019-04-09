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Аласанія запропонував провести ток-шоу після дебатів

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 12:40
Аласанія запропонував провести ток-шоу після дебатів
Фото: Зураб Аласанія (facebook.com/kmbs.ua)

Після дебатів Зеленського та Порошенка на "Суспільному" пропонують провести ток-шоу

Після офіційних дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка 19 квітня "Суспільне" може організувати ток-шоу із залученням експертів і журналістів. Про це на брифінгу заявив голова Національної громадської телерадіокомпанії Зураб Аласанія, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Аласанія висловив сумніви в тому, що Зеленський і Порошенко дійсно хочуть провести дебати. У той же час він заявив про готовність організувати дебати на "Суспільному" у відповідності з законодавством та постановою Центрвиборчкому.

"Після цього (дебатів 19 квітня, - ред.) готовий надати кандидатам можливість провести ток-шоу з експертами і журналістами, якщо вони будуть до цього готові, поза державного фінансування", - додав Аласанія.

Нагадаємо, раніше у штабі Порошенка не виключили проведення проміжного раунду дебатів з Зеленським, який може пройти серед тижня.

До цього голова фракції БПП у Верховній раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського та Порошенка на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.

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