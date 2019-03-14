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ЦВК створила спецдільниці для голосування в зоні ООС

Новини » Вибори 2019    14.03.2019 - 22:00
ЦВК створила спецдільниці для голосування в зоні ООС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Створено 79 спеціальних дільниць

Центральна виборча комісія, як виняток, для голосування на вибори президента України створила 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК на сторінці Facebook.

"Розглянувши відповідні подання Міністерства оборони, Комісія утворила як виняток 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин (формувань) у межах Донецької, Луганської та Львівської областей на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Так, у Донецькій області утворено 65 виборчих дільниць, в Луганській - 14.

Також були створені дільничні виборчі комісії (ДВК). Комісія також затвердила єдині кошториси видатків ОВК з виборів трьох територіальних виборчих округів на загальну суму 13 млн 47 тис.

"Так, станом на 14 березня Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 195 територіальних виборчих округів для підготовки і проведення чергових виборів президента України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК на виборах 2019, станом на 13 березня 2019 року, зареєструвала 683 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Також РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія України сформувала 101 дільничну комісію в закордонному виборчому окрузі на виборах-2019.

 

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