ru
ua

У ЦВК повідомили потенційну дату оголошення результатів виборів


Результати президентських виборів можуть оголосити

Центральна виборча комісія (ЦВК) може оголосити результати виборів шостого президента України до кінця квітня. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає РБК-Україна.

За його словами, оголошення офіційних результатів виборів може затягнутися через вихідні з нагоди весняних свят, зокрема - Великодня (28 квітня, - ред.).

"Ми хвилюємося, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що немає позовів. Орієнтовно ми зможемо встановити та оголосити результати 30 квітня", - заявив Радченко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 70% протоколів. Так, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за якого проголосували 73% українців. За чинного президента Петра Порошенка, який займає друге місце, проголосували 24,66% українських громадян.

Додамо, що за даними ЦВК у другому турі виборів президента України більше 11 млн громадян не прийшли голосувати. Кількість виборців, внесених до списку, склало 29 млн 646 тис. 458 осіб. А кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені під час другого туру, становить 18 млн 403 тис. 85 осіб.

 

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
Читати всі новини