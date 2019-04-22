В ЦИК сообщили потенциальную дату объявления результатов выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может объявить результаты выборов шестого президента Украины до конца апреля. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает РБК-Украина.

По его словам, объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю весенних праздников, в частности - Пасхи (28 апреля, - ред.).

"Мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Ориентировочно мы сможем установить и объявить результаты 30 апреля", - заявил Радченко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 70% протоколов. Так, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73% украинцев. За действующего президента Петра Порошенко, который занимает второе место, проголосовали 24,66% украинских граждан.

Добавим, что по данным ЦИК во втором туре выборов президента Украины более 11 млн граждан не пришли голосовать. Количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 646 тыс. 458 человек. А количество избирателей, получивших избирательные бюллетени во время второго тура, составляет 18 млн 403 тыс. 85 человек.