У Держдепі США повідомили про деталі розмови Трампа і Зеленського

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

США наголошують на підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки в Україні Курт Волкер повідомив деталі розмови президента США Дональда Трампа і лідера на вибори президента України Володимира Зеленського. Про це Волкер написав у Twitter, передає РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, Трамп зателефонував "привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах і український народ з мирними і демократичними виборами".

"Ми будемо і надалі підтримувати зусилля України щодо відновлення її територіальної цілісності та протидії російської агресії", - написав Волкер.

Нагадаємо, крім Трампа, Володимира Зеленського з перемогою на виборах привітали президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, голова Європарламенту Дональд Туск.

А комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан підкреслив, що процес реформ і реалізація Угоди про Асоціацію з ЄС повинні і далі йти повним ходом, щоб український народ міг повною мірою отримати користь.