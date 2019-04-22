ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Держдепі США повідомили про деталі розмови Трампа і Зеленського

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 04:35
У Держдепі США повідомили про деталі розмови Трампа і Зеленського
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

США наголошують на підтримку Україні у відновленні її територіальної цілісності

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки в Україні Курт Волкер повідомив деталі розмови президента США Дональда Трампа і лідера на вибори президента України Володимира Зеленського. Про це Волкер написав у Twitter, передає РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, Трамп зателефонував "привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах і український народ з мирними і демократичними виборами".

"Ми будемо і надалі підтримувати зусилля України щодо відновлення її територіальної цілісності та протидії російської агресії", - написав Волкер.

У Держдепі США повідомили про деталі розмови Трампа і Зеленського

Нагадаємо, крім Трампа, Володимира Зеленського з перемогою на виборах привітали президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, голова Європарламенту Дональд Туск.

А комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан підкреслив, що процес реформ і реалізація Угоди про Асоціацію з ЄС повинні і далі йти повним ходом, щоб український народ міг повною мірою отримати користь.

Єврокомісар закликав Зеленського продовжити реформи та боротьбу з корупцією Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикивыборыДональд Трамп
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся