ЦВК зняла кандидатуру Садового з президентських виборів

Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Рішення було прийняте як результат розгляду відповідної заяви

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 5 березня скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Андрія Садового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, до ЦВК 4 березня 2019 року надійшла заява Садового про відмову балотуватися кандидатом на пост президента України на чергових виборах.

"Розглянувши зазначену заяву, Комісія скасувала реєстрацію кандидата на пост Президента України Садового Андрія Івановича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що мер Львова Андрій Садовий 4 березня подав заяву до Центральної виборчої комісії (ЦВК) про зняття своєї кандидатури з президентських виборів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 березня, мер Львова Андрій Садовий оголосив про те, що зніме свою кандидатуру із виборів президента України та підтримує кандидатуру Анатолія Гриценка. На цьому тижні політики мають підписати угоду про підтримку.

Зазначимо, згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих 4 березня, Анатолій Гриценко наразі перебуває на 5 місці та отримав би 7,7% голосів виборців, якби вибори проходили наприкінці лютого 2019 року.