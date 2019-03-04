Садовий подав заяву до ЦВК про зняття з президентських виборів

Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

На цьому тижні Садовий та Гриценко підпишуть угоду про підтримку

Мер Львова Андрій Садовий сьогодні, 4 березня, подав заяву до Центральної виборчої комісії (ЦВК) про зняття своєї кандидатури з президентських виборів-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Об'єднання Самопоміч".

Садовий наголосив, що зробив свій крок і висловив сподівання, що "інші кандидати підуть тією ж дорогою".

"Саме зараз Україна має шанс обрати проукраїнського антикорупційного президента... Кожен буде мати свої пріоритети стосовно того чи іншого кандидата. Але треба проголосувати, щоби в нас не вкрали вибори і щоб вони відбулися чесно", - сказав Садовий.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 березня, мер Львова Андрій Садовий оголосив про те, що знімає свою кандидатуру із виборів президента України тапідтримує кандидатуру Анатолія Гриценка. На цьому тижні політики мають підписати угоду про підтримку.

РБК-Україна писало, якщо б президентські вибори в Україні відбувалися наприкінці лютого, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Анатолій Гриценко наразі перебуває на 5 місці та отримав би 7,7% голосів виборців, згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих 4 березня.