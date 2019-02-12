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ЦВК затвердила перелік округів, на яких будуть проводитись вибори президента

Новини » Вибори 2019    12.02.2019 - 19:15
ЦВК затвердила перелік округів, на яких будуть проводитись вибори президента
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом, на території України буде створено 200 виборчих округів

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердило перелік округів, на яких будуть проводитись вибори президента України 31 березня 2019 року. Про це йдеться у постанові ЦВК, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у постанові зазначається, що ніякі виборчі процедури не відбуватимуться в Криму, а виборчі округи та виборчі дільничні комісії на території АР Крим та міста Севастополя не утворюються та не здійснюються.

"Не утворюються виборчі дільничні комісії на території Донецької області, яка визнана окупованою, із 21 виборчого округу, вибори будуть проводитись в 12 виборчих округах на території Донецької області", - йдеться у постанові ЦВК.

Згідно постанови, в Луганській області вибори відбуватимуть у 6 виборчих округах.

"На території Луганської області вибори проводитимуться із 11 виборчих округів вибори проводитимуться в 6 округах, які не підпадають під поняття окупованих територій", - повідомили в ЦВК.

Загалом, на території України буде створено 200 виборчих округів.

"Загалом на території України, з урахуванням зарубіжного виборчого округу, буде створено 200 територіальних виборчих округів та 29 тисяч 848 виборчих дільниць", - йдеться в рішенні.

Додамо, що під час засідання члени ЦВК також схвалили постанову про зміну місцезнадходження окружної виборчої комісії територіального виборчого округу 105 у Луганській області.

Раніше РБК-Україна писало, що під час засідання ЦВК 11 лютого було затверджено Розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.

Окрім того, 11 лютого ЦВК збільшила видатки на підготовку та проведення президентських виборів. Після внесених змін сума видатків Комісії збільшилась на 9 млн 947 тис. 723 гривні і складає 275 млн 978 тис. 531 гривню.

 

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