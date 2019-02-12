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ЦВК затвердила витрати закордонних виборчих дільниць

Новини » Вибори 2019    12.02.2019 - 18:27
ЦВК затвердила витрати закордонних виборчих дільниць
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

За запропонований проект постанови проголосували 16 членів ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила кошторис видатків на підготовку і проведення чергових виборів президента України для потреб дільничних виборчих комісій за кордоном. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні ЦВК 12 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пропонується затвердити кошторис витрат згідно з нормами закону. Ці суми пропонується затвердити як кошторис витрат згідно з пропозиціями, які надійшли 8 лютого 2019 від МЗС України", - йдеться в постанові.

За запропонований проект постанови проголосували одноголосно 16 членів ЦВК.

Нагадаємо, під час засідання Центральної виборчої комісії 11 лютого було затверджено розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року. Як зазначається, всього було розподілено коштів на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень.

11 лютого ЦВК збільшила витрати на підготовку і проведення президентських виборів. Після внесених змін сума витрат Комісії збільшилось на 9 млн 947 тис. 723 гривні і становить 275 млн 978 тис. 531 гривню.

Раніше повідомлялося, що ЦВК 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019, зареєструвавши 44 людини.

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