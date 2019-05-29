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ЦВК спростила зміну місця голосування

Новини » Вибори 2019    29.05.2019 - 16:11
ЦВК спростила зміну місця голосування
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЦВК виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ

Центральна виборча комісія (ЦВК) внесла зміни в постанову №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 13 вересня 2012 року № 893 "Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси".

Зокрема, порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня. РБК-Україна писало, що на консультаціях Зеленський, лідери фракцій і спікер Ради Андрій Парубій попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

Додамо, 29 травня ЦВК зареєстрував першого кандидата у народні депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214 у порядку самовисування на позачергових парламентських виборах.

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