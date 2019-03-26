ЦВК дозволила виготовити бюлетені на кораблях у плаванні

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дані про голосування будуть передавати за допомогою радіозв'язку

Сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл для виготовлення бюлетенів на вибори в Україні на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, які перебувають у плаванні. Про це повідомив член ЦВК Олег Конотопський, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, постанова прийнята членами ЦВК одноголосно.

"ЦВК пропонується надати дозвіл на виготовлення, як виняток, виборчих бюлетенів з чергових виборів президента України безпосередньо ДВК спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу 143, утворених на суднах, які в день виборів перебуватимуть в плаванні під державним прапором України", - повідомив Конотопський.

Відповідаючи на запитання РБК-Україна, у ЦВК повідомили, що представники утворених на судні ДВК спеціальних виборчих дільниць друкуватимуть бюлетені безпосередньо на судні та передаватимуть дані про голосування за допомогою радіозв‘язку.

Нагадаємо, раніше член Центральної виборчої комісії Ольга Лотюк повідомляла, що після складання остаточних списків на виборах 2019 кількість виборців на закордонному виборчому окрузі може збільшитися, і бюлетені необхідно буде дозамовити.

Як писало РБК-Україна раніше, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів.