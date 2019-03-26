ЦИК разрешил изготовить бюллетени на кораблях в плавании

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные о голосовании будут передавать с помощью радиосвязи

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешение для изготовления бюллетеней на выборы в Украине на специальных избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании. Об этом сообщил член ЦИК Олег Конотопский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, постановление принято членами ЦИК единогласно.

"ЦИК предлагается разрешить изготовление в виде исключения избирательных бюллетеней по очередным выборам президента Украины непосредственно УИК специальных избирательных участков территориального избирательного округа 143, образованных на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании под государственным флагом Украины", - сообщил Конотопский.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, в ЦИК сообщили, что представители образованных на судне УИК специальных избирательных участков будут печатать бюллетени непосредственно на судне и передавать данные о голосовании с помощью радиосвязи.

Напомним, ранее член Центральной избирательной комиссии Ольга Лотюк сообщала, что после составления окончательных списков на выборах 2019 количество избирателей на заграничном избирательном округе может увеличиться, и бюллетени необходимо будет дозаказать.

Как писало РБК-Украина ранее, перед выборами 2019 на зарубежные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней.