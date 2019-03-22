У ЦВК розповіли про головні ризики на виборчих дільницях

Фото: Наталя Бернацька (minjust.gov.ua)

Бернацька виключила ризики, пов'язані з реєстром виборців

Єдиними ризиками на дільницях під час голосування на виборах 2019 є підкуп виборців та фальсифікації ззовні дільниці. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, передає "Громадське".

Так, Бернацька зазначила, що прикладом зовнішньої фальсифікації на дільницях є спроба викрасти бюлетень або його зіпсувати.

"На дільниці найбільш ризиковані варіанти - це коли людина або за гроші буде намагатися винести бюлетень і зробити там відмітку, або коли люди будуть фотографувати бюлетень, аби відзвітувати", - повідомила секретар ЦВК.

Крім того, Бернацька виключила ризики, пов'язані з реєстром виборців. Вона підкреслила, що немає жодних питань до того, як функціонує реєстр, тому що "це найточніша база даних, яка є у країні стосовно статусу громадян".

Нагадаємо, станом на 28 лютого 2019 року загальна кількість виборців на виборах 2019 за кордоном становила 530 123 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що для військовослужбовців ЗСУ в цілому по Україні створили 93 виборчі дільниці для участі у виборах президента України.