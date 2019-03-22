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В ЦИК рассказали о главных рисках на избирательных участках

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 16:00
В ЦИК рассказали о главных рисках на избирательных участках
Фото: Наталья Бернацкая (minjust.gov.ua)

Бернацкая исключила риски, связанные с реестром избирателей

Единственными рисками на участках во время голосования на выборах 2019 являются подкуп избирателей и фальсификации извне участка. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передает "Громадське".

Так, Бернацкая отметила, что примером внешней фальсификации на участках является попытка похитить бюллетень или его испортить.

"На участке наиболее рискованные варианты - это когда человек за деньги будет пытаться вынести бюллетень и сделать там отметку, или когда люди будут фотографировать бюллетень, чтобы отчитаться", - сообщила секретарь ЦИК.

Кроме того, Бернацкая исключила риски, связанные с реестром избирателей. Она подчеркнула, что нет никаких вопросов к тому, как функционирует реестр, потому что "это самая точная база данных, которая есть в стране относительно статуса граждан".

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии объяснили изменение количества бюллетеней между первым и вторым туром выборов президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что для военнослужащих ВСУ в целом по Украине создали 93 избирательных участка для участия в выборах президента Украины.

ЦИК зарегистрировал почти 1,9 тыс. международных наблюдателей на выборах Для военных создали почти сотню избирательных участков
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