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У ЦВК прокоментували "нічне засідання"

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 17:52
У ЦВК прокоментували "нічне засідання"
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, у ході засідання розглянуть заяви про зняття кандидатів з виборів 2019

На засіданні Центральної виборчої комісії вночі 8 березня розглянуть питання зняття кандидатів з балотування на виборах 2019 та затвердять наповнення виборчих бюлетенів. Про це РБК-Україна повідомили у Центральній виборчій комісії.

Так, засідання Центрвиборчкому відбудеться о 00:15 п'ятниці, 8 березня.

"Під час виборчого процесу не важливо, в який час відбувається засідання, адже у виборчий процес немає вихідних. Наступне засідання ЦВК відбудеться о 00:15 хвилин 8 березня. Це пов’язано з тим, що виборчий процес дуже швидкоплинний. Саме 8 числа ЦВК, згідно закону "Про вибори президента України" повинна прийняти рішення щодо поданих заяв про зняття кандидатів з балотування, а також прийняти відповідну постанову щодо розміру і наповнення виборчого бюлетеня", - повідомили в ЦВК.

У комісії наголосили, що інформація про наповнення бюлетеня має терміново надійти до друкуючого поліграфкомбінату.

"Це необхідно для того, щоб негайно передати цю інформацію до державного підприємства "Поліграфкомбінат "Україна" з тим, щоб комбінат розпочав роботу щодо друку бюлетенів", - пояснили у ЦВК.

Так, 7 березня - останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України. ЦВК може прийняти рішення про зняття кандидатів до кінця 8 березня.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Дмитро Добродомов заявив про зняття своєї кандидатури на користь Анатолія Гриценка.

Крім того, про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап та Андрій Садовий. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.

Як писало РБК-Україна раніше, кандидат у президенти України, народний депутат Євген Мураєв заявив про відмову балотуватися на пост глави держави. Він знімає свою кандидатуру на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

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