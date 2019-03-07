Добродомов зняв свою кандидатуру з президентських виборів

Фото: Дмитро Добродомов (УНІАН)

Кандидат зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка

Кандидат у президенти України Дмитро Добродомов у ході виборної кампанії на виборах 2019 заявив про намір зняти свою кандидатуру. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Підкреслимо, що кандидат прямо не оголошував про зняття кандидатури, однак анонсував повідомлення для ЗМІ о 17:00, яке проілюстрував спільною світлиною з Гриценком.

"Прийняв для себе надважливе рішення! Сьогодні о 17:00 планую заїхати у ЦВК. Запрошую представників ЗМІ", - написав парламентар.

Підкреслимо, 7 березня - останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України. ЦВК може прийняти рішення про зняття кандидатів до кінця 8 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, кандидат у президенти України Дмитро Гнап сьогодні, 7 березня, подав заяву до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів.

Крім того, про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап та Андрій Садовий. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.

Додамо також, кандидат у президенти України, народний депутат Євген Мураєв заявив про відмову балотуватися на пост глави держави. Він знімає свою кандидатуру на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

У четвер Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Сергія Кривоноса, а 5 березня ЦВК під час засідання скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Андрія Садового.