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ЦВК прийняла заяву від потенційного кандидата з неформальною фотокарткою

Новини » Вибори 2019    03.02.2019 - 20:58
ЦВК прийняла заяву від потенційного кандидата з неформальною фотокарткою
Фото: фотографія потенційного кандидата (РБК-Україна)

В ЦВК повідомили, що рішення щодо реєстрації буде прийнято на засіданні

Заяву про висунення кандидатом на посаду президента на чергових виборах подав сільський голова Єлизаветівки Дніпропетровської області Максим Голосний. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. 

Так претендент у кандидати заявив, що подав заяву до Центрвиборчкому як само висуванець без внесення застави. За його словами, він подав до ЦВК неформальну фотокартку. 

"Немає жодних вимог до фотокартки кандидата, а саме до заднього плану. У мене на задньому плані "Бабуся та кіт", - розповів Голосний. 

Представники Центрвиборчкому у свою чергу підтвердили РБК-Україна, що прийняли заяву з нестандартними фотокартками.

"Ми прийняли заяву Голосного. Він отримав про це документ, але чи буде його зареєстровано як кандидата вирішуватимуть члени ЦВК на засіданні", - повідомили працівники комісії.

 

Фото: Максим Голосний (РБК-Україна)

Раніше повідомлялось, що заяву до ЦВК подав самовисуванець КармазінЗа словами представника потенційного кандидата, Кармазін є головою політичної партії "Захисників Вітчизни". 

Нагадаємо, у ЦВК пояснили, чому деякі особи подавали заяви без присутності преси. Речник ЦВК Костянтин Хівренко повідомив, що окремі потенційні кандидати на посаду президента сьогодні заявили, що бажають подати заяви до Центрвиборчкому без присутності преси.

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