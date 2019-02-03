У ЦВК пояснили, чому деякі особи подавали заяви без присутності преси

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ЦВК заявили, що це було рішенням потенційних кандидатів

Окремі потенційні кандидати на посаду президента сьогодні заявили, що бажають подати заяви до Центрвиборчкому без присутності преси. Про це розповів журналістам речник ЦВК Костянтин Хівренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я сьогодні зіткнувся принаймі з трьома особами, які говорили "Я не хочу, щоб преса була присутня під час процедури здачі документів". Навязати чи змінити волю особи я по-перше не маю права, а по друге не маю намірів – це їх воля", - повідомив Хівренко.

Окрім того, в ЦВК не прокоментували, чи всі потенційні кандидати заходять до будівлі Центрвиборчкому через центральний вхід.

"Це питання до тих людей, які цим опікуються. Закон не передбачає кийсь окремий спосіб в питанні. Цього в законі немає. Головне прийти до ЦВК, і здати документи", - додав він.

Зазначимо, що як передає кореспондент РБК-Україна, під час подачі заяв окремими кандидатами представникам преси дозволили висвітлювати процес подачі документів. Натомість, під час подачі заяви президентом України Петром Порошенко представників ЗМІ не запрошували.

Окрім того, президент прибув до Центрвиборчкому для подачі заяви про висунення не через центральний вхід до будівлі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заяви до ЦВК подали 83 особи. Речник ЦВК Костянтин Хівренко повідомив, що станом на 17:45 3 лютого до ЦВК надійшли документи 83 осіб – потенційних кандидатів на пост президента України.