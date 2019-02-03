Заяву до ЦВК подав самовисуванець Кармазін

Фото: Юрій Кармазін (РБК-Україна)

Кармазін є представником політичної партії "Захисників Вітчизни"

Ввечері 3 лютого заяву про реєстрацію кандидатом на посаду президента України подав колишній народний депутат України Юрій Кармазін. про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами представника потенційного кандидата, Кармазін є головою політичної партії "Захисників Вітчизни".

"Він є очільником політичної партії та її членом, проте йде на вибори як самовисуванець",- повідомила представник потенційного кандидата.

Окрім нього до ЦВК пришли близько 20 членів політичної сили.

"Заява подається із заставою. Ті, хто подають без застави займаються піаром", - додав представник.

Фото: Юрій Кармазін (РБК-Україна)

Раніше повідомлялось, що до ЦВК подав заяву ще один самовисуванець. За його словами, киянин є переможцем волонтерського проекту "народний президент" і не має відношення до жодної політичної сили.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили, чому деякі особи подавали заяви без присутності преси. Речник ЦВК Костянтин Хівренко повідомив, що окремі потенційні кандидати на посаду президента сьогодні заявили, що бажають подати заяви до Центрвиборчкому без присутності преси.