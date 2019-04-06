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ЦВК прийняла всі уточнені протоколи від окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    06.04.2019 - 21:36
ЦВК прийняла всі уточнені протоколи від окружних виборчкомів
Фото: ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК отримала уточнений протокол від окружної виборчої комісії ТВО №180

Центральна виборча комісія (ЦВК) у суботу, 6 квітня, отримала останній протокол з уточненням результатів виборів президента від окружних виборчих комісій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, після перерви комісія отримала останній протокол з уточненням результатів голосування від окружної виборчої комісії ТВО №180.

"Комісія завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року з поміткою "Уточнений", - повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія до кінця доби, 6 квітня, очікує паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента ще від двох окружних виборчих комісій.

Крім того, протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) усі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками. 

Додамо, у неділю, 7 квітня, Центрвиборчком під час засідання о 12:00 може оприлюднити офіційні результати першого туру виборів президента України.

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