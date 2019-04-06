ЦВК може оприлюднити результати виборів завтра

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання Центрвибочкому відбудеться орієнтовно о 12-й годині

У неділю, 7 квітня, Центральна виборча комісія (ЦВК) проведе засідання, на якому може оголосити результати виборів президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, засідання Центрвиборчкому, на якому можуть оголосити результати виборів, відбудеться завтра близько о 12:00.

"7 квітня, орієнтовно о 12:00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення офіційних результатів чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у заяві ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком до кінця доби, 6 квітня, очікує паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента ще від двох окружних виборчих комісій.

Крім того, протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) усі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками.

Як писало РБК-Україна, невеликі невідповідності, виявлені в паперових протоколах окружних виборчих комісій, не повинні вплинути на результати голосування на виборах в Україні.