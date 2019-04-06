ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК може оприлюднити результати виборів завтра

Новини » Вибори 2019    06.04.2019 - 18:04
ЦВК може оприлюднити результати виборів завтра
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання Центрвибочкому відбудеться орієнтовно о 12-й годині

У неділю, 7 квітня, Центральна виборча комісія (ЦВК) проведе засідання, на якому може оголосити результати виборів президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, засідання Центрвиборчкому, на якому можуть оголосити результати виборів, відбудеться завтра близько о 12:00.

"7 квітня, орієнтовно о 12:00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення офіційних результатів чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у заяві ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком до кінця доби, 6 квітня, очікує паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента ще від двох окружних виборчих комісій.

Крім того, протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) усі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками. 

Як писало РБК-Україна, невеликі невідповідності, виявлені в паперових протоколах окружних виборчих комісій, не повинні вплинути на результати голосування на виборах в Україні.

 

 

Результати виборів президента України Сьогодні ЦВК уточнить останні протоколи про результати голосування
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіярезультаты выбороввыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся