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ЦВК очікує уточнені протоколи ще від трьох окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    06.04.2019 - 13:55
ЦВК очікує уточнені протоколи ще від трьох окружних виборчкомів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього сьогодні було прийнято 17 уточнених протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) до кінця доби очікує паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента ще від трьох окружних виборчих комісій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК. 

Повідомляється, що сьогодні для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято уточнені протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій ТВО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206, 207. 

Окрім того, Комісія скасувала раніше прийняті протокольні рішення про необхідність підготувати та надати протокол з поміткою "Уточнений" окружним виборчим комісіям ТВО № 98 та № 184 до 6 квітня 2019 року включно.

Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою "Уточнений" окружній виборчій комісії ТВО № 180 до 6 квітня 2019 року включно. 

У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) планує прийняти від ОВК останні паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента України.

РБК-Україна писало, що протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) усі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками. 

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