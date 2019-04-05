ЦВК направила на уточнення ще 13 протоколів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Протоколи мають бути уточнені до завтра

Протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. Про це повідомила член ЦВК Ольга Лотюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Лотюк, ці протоколи мають бути уточнені до завтра.

"Сьогодні ми відправили на уточнення ще 13 протоколів. Ми дали їм час до завтра. Тобто, не пізніше 6 квітня вони будуть складені і терміново направлені до ЦВК. Загальну цифру (уточнених, - ред.) ми повинні уточнити. Адже ми і вчора відправляли, і деякі комісії вже сьогодні повертались", - повідомила член ЦВК.

За її словами, в уточнених протоколах немає суттєвих зауважень.

"Ви повинні розуміти, що це суто технічні помилки. Як правило, вони відбувались на тому етапі, коли вводили дані в електронну базу системи. Це технічні уточнення, це навіть важко назвати помилками. На даний момент ніяких суттєвих зауважень ми у протоколах не побачили", - повідомила Лотюк.

Вона підкреслила, що уточнення протоколів є кропіткою роботою, яка займає багато часу.

"Це людський фактор. Ми відправляємо членів ОВК до Запоріжжя, до Закарпаття, тобто, їм потрібно повернутися назад. Це просто час і це робота дуже відповідальна та кропітка. Зараз вони повернулися, щоб виправити і вже повернути оригінали протоколів бездоганні", - додала член ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) усі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками і перейшла до прийняття уточнених протоколів.

Як писало РБК-Україна, невеликі невідповідності, виявлені в паперових протоколах окружних виборчих комісій, не повинні вплинути на результати голосування на виборах в Україні.