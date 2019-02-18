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ЦВК прийняла постанову щодо роботи інформаційної системи "Вибори"

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 16:29
ЦВК прийняла постанову щодо роботи інформаційної системи "Вибори"
Ілюстративне фото (УНІАН)

ОВК мають утворити робочу групу із забезпечення безпеки функціонування системи

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла постанову "Про заходи  щодо забезпечення безпеки  функціонування інформаційно-аналітичної системи "Вибори президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори". Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комісії.

Як повідомляється, згідно з цією постановою окружні виборчі комісії, що здійснюють підготовку та проведення чергових виборів президента України, мають, зокрема, утворити робочу групу із забезпечення безпеки функціонування та перевірки стану захищеності програмно-технічного комплексу зазначеної системи, до складу якої включити за їх згодою співробітників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Служби безпеки України на підставі відповідних приписів, наданих керівниками цих державних органів або керівниками їх регіональних органів.

"Робоча група до 28 березня 2019 року включно має перевірити відповідність цього стану вимогам із захисту інформації в Україні та до 29 березня 2019 року включно подати до ЦВК відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що хакери все частіше атакують сервера української ЦВК і комп'ютери співробітників, намагаючись проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати виборами президента України у березні.

Окрім того, голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.

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