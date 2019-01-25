Хакери підсилюють атаки на сервери ЦВК напередодні виборів в Україні

Фото: Сергій Демедюк (npu.gov.ua)

Також хакери атакують комп'ютери співробітників, намагаючись проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати виборами

Хакери все частіше атакують сервера української Центральної виборчої комісії (ЦВК) і комп'ютери співробітників, намагаючись проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати президентськими виборами у березні. Про це сказав глава кіберполіції України Сергій Демедюк, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, зловмисники використовували заражені вірусом вітальні листівки, рекламні розсилки, пропозиції по оновленню програмного забезпечення і додатків, а також інші шкідливі фішингові матеріали, призначені для крадіжки паролів і особистої інформації.

При цьому атакам піддавалися не тільки виборчі сервери, але навіть персональні комп'ютери співробітників комісії.

“Ідуть постійні атаки - вони йдуть від простого (програмного забезпечення) до підкладання додатків, які використовують той або інший співробітник. На новорічні свята вітання з вірусами нібито від імені урядових організацій, уряду набули такого масового характеру, що просто завалили всіх", - сказав Демедюк.

Демедюк сказав, що хакери також активізували свою діяльність і зосередилися на державних службовців і працівників, які обслуговують обладнання виборчої комісії.

“Фінансування йде з тих же самих криптогаманців, з яких фінансувалися атаки і раніше. Це вказує на те, що цим займаються одні й ті ж організації хакерські, які підконтрольні спецслужбам РФ", - сказав він.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив, що влада Російської Федерації додатково виділили своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.